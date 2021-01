Wild Rift di League of Legends non convince

Come sempre quando un videogame viene fatto migrare dalla versione per PC a quella mobile ci sono problemi e non sempre il pubblico apprezza come ci si aspetta.

Non è ancora ben chiaro se League of Legends Wild Rift ha rispettato le aspettative degli sviluppatori e della distribuzione, perché rispetto ai 100 milioni di download della versione per PC, quella mobile si attesta ad appena 10. Un risultato decisamente timido considerando che il set è uno dei più amati dai gamers.

Meno conferme del previsto

Il 5 gennaio 2021 il gioco si è assestato secondo per le classifiche generate automaticamente dai servizi statistici del Play Store di Google. Ma anche a dispetto di oltre mezzo milioni di recensioni quasi tutte positive, un giocatore su 20 si è preso il tempo per esprimere il proprio giudizio, il gioco continua a non convincere la stampa di settore.

Ma soprattutto lascia perplessi gli appassionati che sembrano continuare a preferire la versione desktop, che attualmente è anche in free download e sta andando alla grande da quanto riportato dal portale Giochi24 Notizie.

League of Legends Wild Rift è stato pubblicato a metà dicembre, ma invece di schizzare in vetta alle classifiche di download come ci si aspettava, sta andando molto a rilento, con appena 10 milioni di copie in poco meno di un mese.

Si tratta sicuramente di un risultato decisamente timido, che sta preoccupando non poco gli sviluppatori, che si sono già messi all'opera per cercare di arginare quello che potrebbe essere un problema.

Probabilmente i fan non si sono lasciati convincere dal fatto che le funzioni disponibili nella versione mobile sono soltanto un sottoinsieme piuttosto ridotto di quelle che si possono avere sul desktop.

Inoltre ovviamente la potenza del motore grafico è stata scalata in basso per consentire al gioco di girare anche su processori non ottimizzati per il gaming.

I motivi della quasi debacle

In tanti poi sono già da tempo giocatori affezionati della versione per PC e non trovano un motivo valido per passare a quella mobile. È un vero peccato perché comunque il lavoro di sviluppatori e programmatori davvero eccellente, riuscendo a studiare in maniera ottima dinamica di gioco, risparmio dal punto di vista del codice e soprattutto la grafica.

Al momento non è ancora giunto il tempo di mettere la parola definitiva su League of Legends Wild Rift, perché nuovi aggiornamenti potrebbero ribaltare completamente le carte in tavola.

Si sta ancora attendendo una nuova generazione di dispositivi in grado di supportare in maniera superiore le potenzialità del gioco, che potrebbe essere anche sbloccate in successivi upgrade facendo così ricredere tutti quelli che fino ad ora lo hanno un po' snobbato.

Si tratta comunque sia di un franchise molto solido e potrebbe solo essere necessario attendere il momento giusto per vedere l’impennata, oppure scoprire che è uno di quei giochi che hanno bisogno di un lungo periodo per riuscire a raggiungere i numeri che si merita.