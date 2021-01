Aperto il bando per il Servizio Civile in Croce Rossa: c’è tempo fino al 15 febbraio

La Croce Rossa offre anche quest’anno un’importante opportunità per i giovani tra i 18 e i 28 anni interessati al Servizio Civile. Sono diversi i posti disponibili nei vari comitati della nostra provincia: 12 a Sanremo, 8 a Imperia e 8 a Diano Marina.

Le domande si possono presentare entro le 15 del prossimo 15 febbraio. Il servizio ha la durata di 12 mesi per 5 o 6 giorni alla settimana e un totale di 1.145 ore annue. Il rimborso spese è di 439 euro al mese.



In allegato il documento con tutte le informazioni per chi fosse interessato.