Prosegue al Ristorante Pizzeria Sant'Ampelio di Bordighera, il servizio di ristorazione 'Mensa' per aziende, imprese e possessori di Partita Iva

La pizzeria ristorante Sant’Ampelio di Bordighera prosegue, in ottemperanza alle normative anti Covid (possiede codice Ateco Mensa 56.29.1), il servizio di MENSA al tavolo all’interno del locale per i soli possessori di partite Iva (Imprese, ditte, uffici, banche e liberi professionisti).

Il locale, infatti, può fornire senza restrizione alcuna la somministrazione di un pasto alla carta o menù a prezzo fisso per titolari, addetti/dipendenti che ne faranno richiesta tramite un contratto-convenzione da effettuare direttamente presso il locale in via Vittorio Emanuele II 6 a Bordighera.

Il servizio è fruibile, a pranzo e cena, 7 giorni su 7 su prenotazione anticipata con norme di distanziamento assunte. Per informazioni telefonare alla Pizzeria Sant’Ampelio allo 0184-264009.