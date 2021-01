Non dimentichiamo i nostri anziani: SanremoNews dà voce alle famiglie degli ospiti nelle RSA al tempo del covid

Il bilancio delle vittime a ‘Casa Serena’ si aggrava di giorno in giorno arrivando a 13 su poco più di un centinaio di ospiti. Tanto che la casa di riposo di Sanremo è arrivata anche agli onori delle cronache nazionali. Nelle RSA di tutta la provincia sta iniziando il piano vaccinale, ma la situazione resta delicata per una pandemia che trova il proprio punto debole proprio negli anziani più deboli.



Sulle nostre pagine per mesi abbiamo raccontato di focolai che su tutto il territorio regionale hanno mietuto vittime proprio all’interno delle strutture che più di ogni altra dovrebbero rappresentare un luogo sicuro per chi vuole trascorrere in pace gli ultimi anni di vita. E la crudeltà della pandemia ha tolto loro anche l’ultimo conforto: la vicinanza delle persone care.



In un momento storico nel quale le famiglie sono state letteralmente spaccate dalle norme anti covid, SanremoNews e ImperiaNews vogliono dare voce a tutti coloro che stanno vivendo situazioni di particolare disagio, lontananza, abbandono, o anche solo sconforto, dovute alla distanza dai parenti più anziani che si trovano nelle case di riposo ad oggi inaccessibili dall’esterno.

