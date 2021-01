Bordighera: bambole fedeli alleate contro l’Alzheimer, questa mattina la donazione alla fondazione ‘San Giuseppe’ (Foto)

La “doll therapy”o terapia della bambola consiste in una tecnica terapeutica che si avvale dell’impiego di vere e proprie bambole dalle realistiche sembianze come mezzo di stimolazione sensoriale per i pazienti affetti da demenza e sindrome di Alzheimer.

La pratica fa leva sulla “teoria dell’attaccamento”, fenomeno che si verifica in casi di stress elevato, ansia, e situazioni che si creano lontano dagli affetti cari. La figura di attaccamento è ritenuta in grado di fronteggiare il mondo circostante in maniera sicura. Inizialmente la terapia era rivolta per lo più a pazienti dalla giovanissima età, applicata poi con riscontro positivo agli anziani.

La bambola diventa dunque, un ponte, un tramite e dunque un mezzo per il superamento di momenti di incertezza come succede ai bambini che diventano adulti. La bambola appaga la forte esigenza di contatto e limita comportamenti patologici poiché la ripetizione ciclica di vicende vissute o domande, sbalzi d’umore sono visti come sintomi di una manifestazione dell’attaccamento. Inoltre in molti pazienti si risveglia il ricordo di esperienze di vita vissute da genitore garantendo ancora maggiore sicurezza a chi la utilizza, magari vestendola e prendendosi cura di lei. Le empathy dolls differiscono dai normali giocattoli ed oltre per le fattezze fisiche ricordano grazie al peso e dimensioni veri e propri infanti. La terapia non farmacologa ha valore simbolico offrendo all’ammalato l’opportunità di tirare fuori le proprie emozioni e in molti casi il recupero della funzione di accudimento, riducendo ansia e altri disturbi.

Ispirandosi all’iniziativa promossa dall’ACEB di Camporosso per la clinica “San Secondo” di Ventimiglia la Maria Pia Rambone è la donna di nobile animo e di elevatezza morale protagonista della causa a sostegno degli ospiti della fondazione “San Giuseppe” di Bordighera, affetti dalla patologia di Alzheimer. L’intento era quello di donare agli ospiti della suddetta fondazione delle bambole affinché potessero ricevere la terapia. La raccolta non ha avuto in un primo momento riposta positiva. C’è stata tuttavia una donazione di 500 euro da parte di un unico donatore che preferisce restare anonimo, quello che si può dire è che si tratta un generoso signore veneto di stampo cavalleresco che ama trascorrere le sue estati nella Città delle Palme. Un’altra donazione è stata offerta da una mamma dal cuore grande che ha voluto partecipare.

Le cinque bambole, una delle quali è stata acquistata dalla Protezione Civile bordigotta, sono state affidate questa mattina alle esperte mani del direttore e degli operatori. Oltre alle bambole, anche altri articoli frutto di ulteriori precedenti donazioni, quali puzzle, prodotti per la persona e libri di fiabe che le operatrici leggono a scopo terapeutico agli ospiti per andare a stimolare la parte infantile dei pazienti affetti. La restante parte dei fondi ricavati è stata consegnata alla fondazione che sta realizzando a proprie spese per i familiari una “stanza degli abbracci” affinché si possa mitigare il senso di solitudine da ambo le parti generato dalla situazione di emergenza sanitaria che mette a dura prova chi vive contesti del genere. Per ora è possibile vedere i propri cari solo attraverso un vetro.