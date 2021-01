Diano Marina: il maltempo provoca un cedimento sull'incompiuta, Chiappori "Valuto se riaprirla entro la fine del mio mandato"

Crollo sul lato mare nel versante dianese dell'incompiuta, dove la scorsa notte, a causa della pioggia, è ceduto un muraglione di circa venti metri, provocando un profondo buco sulla strada, in un tratto già chiuso per lavori, non provocando quindi disagi per i cittadini.



Tuttavia, il solco ha lasciato scoperti parte del tubo dell'acquedotto del Roja e di un tubo dell'Enel. L'azienda sta già provvedendo a posizionare un bypass per evitare che il tubo possa danneggiarsi provocando un blackout.



Ieri mattina il comandante della polizia municipale Franco Mistretta, insieme ai tecnici del comune si è recato sul posto per constatare i danni e recintare l'area.



"Sono nove anni che dico che abbiamo lo stesso problema sull'incompiuta, - commenta a Imperia News il sindaco Giacomo Chiappori - a monte abbiamo la frana e sotto i muraglioni, flagellati dalle mareggiate cominciano a mollare. Questa volta è stato colpito quello che stavamo mettendo in sicurezza, per fortuna senza danni, non ci sono rischi neanche per quanto riguarda i tubi".



Un problema, quello dell'incompiuta, che Chiappori ha più volte denunciato. "Capo Berta è un movimento franoso, io mi sono preso la responsabilità di tenerla aperta, ma l'ho fatto a mio rischio e pericolo. Noi abbiamo fatto un progetto, per cui ci vorrebbero 18 milioni di euro, per la messa in sicurezza, che prevede il posizionamento di un cordolo di scogli in mare e il riempimento con il materiale dai fiumi, che ne abbiamo in abbondanza. Sul lato a monte invece, prevede delle gallerie a giorno che consentono la messa in sicurezza e di puntellare il movimento franoso".



L'incompiuta è al centro di un progetto di Area 24, al momento fermo, che vede il comune di Imperia capofila, per il passaggio della ciclabile. "Saranno obbligati a metterla a posto, perché la ciclabile in galleria non può passare, per cui dovrà passare per l'incompiuta".



Il sindaco, a pochi mesi dal termine del suo secondo e ultimo mandato si dice stanco. "Le chiacchiere sono finite, la gente parla e non capisce, nonostante tutti i soldi spesi in questi anni e le responsabilità enormi che mi sono preso. Io valuto se riaprire l'incompiuta in questi mesi o lasciare a chi verrà dopo di me, ma siccome non ci sono tanti Chiappori in giro, che si prendono delle responsabilità, credo che nessuno farà niente per molto tempo. A ogni modo, per chi verrà, amici o no, quando vorrà sarò disponibile per una lezione universitaria sull'incompiuta, con dati, progetti e finanziamenti necessari".