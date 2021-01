A Sanremo le case più ricercate dagli italiani, il fascino della città dei fiori ai primi posti nei motori di ricerca

Sono a Sanremo le case più ricercate dagli italiani. La città dei fiori è infatti al secondo posto tra i comuni non capoluogo, nella classifica stilata da casa.it che ha raccolto i dati delle ricerche di immobili online, cresciute nel 2020 del 34 per cento.



In assoluto, le tre province più ricercate sono Milano, Roma e Torino. Tra i comuni del nord Italia non capoluogo di provincia, Anzio guida la classifica seguita da Legnano e Sanremo. Il dato dimostra il maggior interesse degli italiani per i comuni non capoluogo, ma nel caso della città dei fiori, certamente la voglia degli italiani di trascorrervi almeno un periodo all'anno è dovuto probabilmente al clima, ma soprattutto al fascino del Festival di Sanremo.



Tra le tipologie di immobili più ricercati, l'appartamento è al primo posto, al secondo la villa e al terzo la casa indipendente. Nell'anno appena trascorso le abitazioni indipendenti hanno fatto registrare una crescita fino al 68 per cento.



Per quanto riguarda le dimensioni, la ricerca media vede al primo posto i trilocali con il trend in crescita verso immobili di grandi dimensioni. Prezzi: le case più ricercate hanno prezzi tra i 100 mila e i 200 mila euro, inferiore al valore medio dei trilocali in vendita a Sanremo sul sito casa.it.