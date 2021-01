Ceriana: il Sindaco furente con l'assenza di finanziamenti per i danni provocati dal maltempo

“Dopo il maltempo di ieri, voglio sottolineare che il comune di Ceriana che rappresento, come anche tutti i comuni soprattutto i piccoli che sono stati bersaglio di eventi atmosferici violenti sono in attesa di fondi per la ricostruzione e la messa in sicurezza”.

Interviene in questo modo il Sindaco di Ceriana, Maurizio Caviglia, visti i nuovi problemi occorsi al piccolo centro della Valle Armea, con la pioggia di ieri. “Ogni volta che piove un po’ più forte – prosegue - e questo accade sempre più spesso, abbiamo danni che si accumulano a quelli precedenti, viviamo con il terrore e l’ansia sperando che nessuno si faccia del male e che la furia degli elementi ci risparmi. Il Governo deve dare priorità assoluta ai finanziamenti e lo deve fare in fretta se vogliamo mantenere in vita il territorio e la sicurezza di quest’ultimo”.

“Non penso sia normale che, per ricostruire un muro, una strada o mettere in sicurezza un torrente dopo un evento calamitoso si debba attendere anni. Come sindaci siamo stufi – termina Caviglia - di attendere fondi che, dovrebbero essere stanziati velocemente e siamo anche stanchi di giustificare i ritardi di questi, ai nostri cittadini. Vogliamo risposte immediate e concrete”.