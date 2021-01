Prefabbricati Guerrini: Storia, sviluppo e innovazione da oltre 50 anni

L’azienda vercellese Prefabbricati Guerrini nacque nel 1968 da un’idea di Giacomo Guerrini che, nel 1984, passò il testimone a un gruppo di soci industriali. Nel decennio successivo, con l’evolversi del mercato della prefabbricazione, l’azienda fronteggiò richieste molto diversificate, sempre più complesse e particolari. L’azienda rispose con la propria esperienza maturata nella storica sede di Santhià, concepita alla fine degli anni Sessanta, dove alla produzione di pregiate pannellature si affiancarono, presenti tutt’ora, soluzioni estetico-architettoniche di nuova concezione. Non solo: realizzò un nuovo stabilimento a Bianzè, tecnologicamente in grado di confezionare strutture estremamente competitive e differenziate per tipologia.

La realtà di Prefabbricati Guerrini si occupa di soluzioni tecniche di nuova concezione per realizzare insediamenti di grandi superfici, basate su una importante evoluzione tecnico-progettuale per ottenere strutture di alto profilo statico e architettonico, con una particolare attenzione alle esigenze energetiche più performanti.

“Le nostre realizzazioni parlano dei nostri clienti – raccontano i responsabili dell’azienda – in particolare di come le loro decisioni sappiano personalizzare con gusto e design la loro sede, il loro magazzino o il loro laboratorio, grazie ad un particolare scelto o una rifinitura; parlano della capacità di individuare, nel vasto repertorio di strutture prefabbricate, una soluzione costruttiva rappresentativa che verrà resa interprete dell’edificio grazie ai nostri dai progettisti e ai committenti”.

Lo stabilimento di Santhià, dalla fine degli anni Sessanta per i due decenni successivi, è stato oggetto di sostanziali ampliamenti nell’area produttiva e importanti innesti, quali la creazione di un’officina meccanica e di un laboratorio prove materiali. Attualmente dispone di una superficie coperta pari a 12.000 mq circa. Tra gli impianti di betonaggio, tutti completamente computerizzati, si distingue l’unità destinata esclusivamente al confezionamento delle finiture di pregio sui pannelli di tamponamento.

Lo stabilimento di Bianzè è uno degli impianti italiani ed europei con la maggiore capacità produttiva (fino a 400 mc/giorno). Il cuore dello stabilimento è la torre di betonaggio verticale alta 30 m la quale, grazie a due nuovissimi mescolatori planetari e alla distribuzione automatizzata lungo tre corsie, fornisce ai casseri di getto un calcestruzzo di elevata qualità e resistenza. Sui 45.000 mq disponibili, dei quali 20.000 coperti, trovano spazio le piste di precompressione che permettono la realizzazione di svariate tipologie strutturali.

L’azienda è gestita con l’apporto determinante e professionale di un pool di tecnici preparati nei vari settori (commerciale, tecnico, cantieristico, produttivo e amministrativo) e fa parte di un gruppo industriale che comprende tre realtà nel settore dei prefabbricati nel Nord Italia (Prefabbricati Guerrini, Camuna Prefabbricati e S.A.R. Prefabbricati), ha collaborazioni operative e societarie con il Gruppo Woodbeton attivo nelle strutture in legno e nell’innovazione costruttiva e con Eservice operante nel settore dei servizi per le costruzioni. La dinamicità costruttiva dell’azienda copre tutti i settori della prefabbricazione moderna: industriale, artigianale, commerciale, agricolo e rurale, civile, grandi spazi per la logistica, barriere acustiche per le ferrovie e per le autostrade, manufatti speciali, ecc.

Molte grandi aziende, marchi italiani e internazionali hanno scelto Prefabbricati Guerrini per le loro realizzazioni, le loro sedi, i loro stabilimenti produttivi e centri commerciali.

Il servizio tecnico e commerciale di Prefabbricati Guerrini è a disposizione di professionisti e clienti per lo studio di soluzioni tecniche e costruttive di ogni genere.

Gli uffici della sede di Santhià (VC) si trovano in c.so Vercelli 13.

Per informazioni: www.prefabbricatiguerrini.it

Tel. 0161 931614 - 0161 931615

u.commerciale@prefabbricatiguerrini.it