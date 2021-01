Maltempo sul Ponente: albero pericolante e zona transennata nel parcheggio dell'ospedale di Imperia

Il maltempo di queste ore provoca disagi all’ospedale di Imperia. Un albero pericolante, ha causato la chiusura un tratto di strada all’interno del nosocomio del capoluogo, tra il pronto soccorso e la palazzina B.

L’area, il cui passaggio è interdetto, è stata transennata e messa in sicurezza dal personale Asl e dai vigili del fuoco del distaccamento di Imperia accorsi sul posto. Non si segnalano danni a persone o cose e non appena le condizioni metereologiche miglioreranno si potranno effettuare le operazioni di potatura dell’albero.

E’ regolarmente garantito l’accesso al pronto soccorso da parte dell’utenza. L'accesso delle auto in pronto soccorso è consentito dall'entrata delle ambulanze.