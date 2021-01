Gravi problemi per la telefonia mobile questa mattina nella nostra provincia soprattutto per Vodafone e Iliad

Grossi problemi per alcune compagnie telefoniche, questa mattina in diverse zone della provincia di Imperia e, in particolare a Sanremo, dove sono gli operatori Vodafone e Iliad ad avere i problemi più gravi. Molti clienti hanno visto in alcuni casi addirittura l’assenza totale di linea telefonica e Internet.

Al momento i tecnici delle diverse compagnie coinvolte in una sorta di ‘down’ informatico stanno lavorando alacremente per risolvere i problemi. Non sono ovviamente mancatele rimostranze per un servizio, quello telefonico, ormai indispensabile per chiunque.