Al Festival di Sanremo la protesta dell'Associazione Fieristi Italiani, Ogliaro "Un evento in presenza, ci sentiamo umiliati"

“In un momento storico così drammatico per la nostra categoria per cui le occasioni di lavoro nel 2020 sono state pressochè inesistenti con un susseguirsi di annullamenti e nuovamente in totale fermo come da dpcm del 18 ottobre impedendoci anche di svolgere i tradizionali mercatini di Natale momento fondamentale per le nostre attività- spiega Ogliaro - Con speranze di ripartenza quasi nulle, secondo la visione che il governo ha del nostro operato, ci sentiamo nuovamente umiliati nel sapere che dal 2 al 6 marzo, si terrà in presenza e aperto al pubblico un evento molto grande come il Festival di Sanremo, quando i piccoli eventi anche solo se nominati sortiscono l’effetto di una mala parola”.