Dal Principato di Monaco: sono 28 oggi i nuovi positivi, da registrare oggi un morto (sono 9 dall'inizio della pandemia)

Sono 28 i nuovi casi positivi per Covid-19 nel Principato di Monaco, con il bilancio che si attesta quindi a 1.240 persone colpite dal Coronavirus dall'inizio della crisi sanitaria.

Sono 36 i pazienti ricoverati in ospedale dei quali 10 in terapia intensiva. Da evidenzia la morte di una 87enne, che era ricoverata in ospedale e che era risultata positiva. Si tratta del nono decesso di un residente del Principato.

Oggi sono 23 le guarigioni che portano il totale di guariti a quota 1.036. Ad oggi sono 114 le persone seguite a casa, in sorveglianza attiva.