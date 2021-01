Il Calisthenics: il nuovo trend del 2021

CALISTHENICS: DA DOVE DERIVA IL TERMINE?

l termine Calisthenics, deriva da due vocaboli greci: "Kalos" e "Sthenos" (che significano "bellezza" e "forza").

Termini che riprendono in pieno ciò che, questo sport, vuole indicare. Infatti, il Calisthenics, è una disciplina sportiva il cui scopo è quello di arrivare ad avere un'ottima efficenza fisica con una forma del corpo bilanciata.

LA STORIA DELLA GINNASTICA CALISTHENICS

Non esistono delle vere fonti storiche in merito ma si può, certamente pensare che, sia una disciplina nata nella notte dei tempi. Anche perché è stata praticata da personaggi illustri che hanno popolato la nostra storia anche nei tempi passati.

Questa disciplina sportiva è stata praticata da Georges Hebert, da Milone di Crotone, da Pehr Henrik Ling (padre della ginnastica svedese) e da Friedrich Ludwig Jahn (padre della ginnastica artistica agli attrezzi).

In seguito, il Calisthenics, è diventato uno sport vero e proprio, tanto che cominciano ad esistere delle competizioni a livello internazionale basate sulle “skills”(abilità sempre più complesse).

LA NUOVA TENDENZA DEL 2021

Il Calisthenics è la nuova disciplina sportiva del 2021, grazie ai social network (Instagram, Facebook e Pinterest), piattaforme come YouTube e portali come Bar Brothers si sta diffondendo la cultura del Calisthenics in Italia ed in molti altri paesi europei come Lituania, Spagna, Serbia e Francia.

Inoltre, atleti come Frank Medrano, Zef Zakavelli, Hannibal for King, Lazar Novovic e Dusan Djolevic hanno fatto esplodere questa nuova tendenza anche in molte città americane praticandola nei parchi di Los Angeles, Miami e New York.

IN COSA CONSISTE IL CALISTHENICS?

Il Calisthenics è una pratica sportiva che permette di tonificare la muscolatura mediante l'utilizzo del proprio peso corporeo.

I benefici che ne derivano sono svariati, tonificando la muscolatura il corpo viene reso più agile e più muscoloso, diminuendo inoltre i livelli di stress che si accumulano durante la vita frenetica di tutti i giorni.

COME E DOVE VIENE PRATICATO

Il Calisthenics è una disciplina sportiva che si ispira alla ginnastica artistica perché si collega ad alcuni suoi esercizi: inoltre, si tratta di uno sport basato sulla percezione e sulla concentrazione, proprio come essa. È praticato con un allenamento a corpo libero, attraverso una sbarra per trazioni su cui appendersi e con due sostegni che sono usati come parallele (molto simili a quelle usate per la ginnastica artistica).

Può essere praticato dovunque: a casa, in palestra o all’aria aperta (parchi, campagne e spiagge) anche con l'uso di sedie, panche, gradini, scale, muri ecc..

QUALI SONO GLI ESERCIZI DI BASE E QUELLI AVANZATI?

Questa disciplina sportiva si divide in due tipi in base agli obiettivi da raggiungere: Calisthenics Fitness e Calisthenics Sport.

Il Calisthenics Fitness serve per perdere peso, tonificare il corpo, aumentare la massa magra, migliorare la postura, la flessibilità delle articolazione e la mobilità. Si pratica almeno due volte alla settimana per 1 ora al giorno.

Invece, per il Calisthenics Sport, si tratta di un allenamento più intenso e specifico: è rivolto a chi vuole migliorare le tecniche che già conosce ed impararne delle nuove anche più difficili. Si deve praticare cinque o sei volte alla settimana per un minimo di 2 ore al giorno.

Gli esercizi di base (qui qualche suggerimento per i principianti) sono:

trazioni alla sbarra (pull ups);

piegamenti sulle braccia o "flessioni" (push ups);

dips;

squat;

plank;

crunch;

sit-up;

barchetta (hollow body)

Gli esercizi avanzati sono:

muscle ups;

trazioni mono braccio;

dragon flag;

bandiera umana (human flag);

front lever;

back lever;

planche.

SCHEDA ALLENAMENTO PRINCIPIANTE

3 serie da 6-8 ripetizioni rematore alla sbarra bassa (australian pull ups)

3 serie da 6-8 ripetizioni dip negativi alle parellele (negative dips)

3 serie da 6-8 ripetizioni trazioni alla sbarra negativi (negative pull ups)

3 serie da 8-12 ripetizioni piegamenti sulle braccia con mani su un rialzo (elevated push ups)

3 serie da 6-8 ripetizioni scapular pull up

3 serie da 8-12 ripetizioni affondi saltati + squat saltati (jump lunges e jump squat)

3 serìe da 20 secondi plank sui gomiti

SCHEDDA ALLENAMENTO INTERMEDIO

3 serie da 8-12 ripetizioni trazioni alla sbarra bassa (pull ups)

3 serie da 8-12 ripetizioni dip alle parallele (dips)

3 serie da 8-12 ripetizioni rematore alla sbarra bassa con i piedi su un rialzo (decline australian pull ups)

3 serie da 6-8 ripetizioni pike push ups

3 serie da 8-12 ripetizioni trazioni alla sbarra bassa presa neutra (neutral grip pull ups)

3 serie da 6-8 ripetizioni curl alla sbarra bassa (biceps bar curls)

3 serie da 8-12 ripetizioni skull crushers

3 serie da 6-8 ripetizioni squat a gamba singola (pistol squats)

3 serie da 20-30 secondi barchetta oscillata (hollow rocks)

3 serie da 20-30 secondi superman oscillato (superman rocks)

SCHEDA ALLENAMENTO AVANZATO

3 serie da 6-8 ripetizioni straggered pull ups agli anelli

3 serie da 8-12 ripetizioni dip agli anelli (ring dips)

3 serie da 8-12 ripetizioni front lever pull ups

3 serie da 6-8 ripetizioni pelican push ups

3 serie da 6-8 ripetizioni tuck front lever to inverted hang

3 serie da 6-8 ripetizioni ring skull crushers

3 serie da 6-8 ripetizioni nordic negative (GHR: Glute Ham Raise)

3 serie da 6-8 ripetizioni dragon flag

Se non conosci tutti gli esercizi puoi guardare questo fantastico video.

Buon allenamento calistenico a tutti voi