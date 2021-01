Bordighera: proseguono i lavori ai muri di sostegno di Villa Regina Margherita, via Coggiola e via dei Colli

Proseguono gli importanti interventi in corso per il consolidamento del territorio a Bordighera. A Villa Regina Margherita la frana è stata regolarizzata e si stanno realizzando le fondazioni del nuovo muro mentre a breve inizierà l'elevazione.

In via Coggiola, in prossimità di via del Confine è da ultimare asfaltatura e il rifacimento della scalinata. Per quanto riguarda via dei Colli (in prossimità di via Goffin) è in atto la gara per l'affidamento dei lavori. Infine, in via Gioberti il muro in cemento armato è già stato quasi completamente ricoperto in pietra faccia a vista. E’ da terminare il rifacimento della fognatura bianca e nera e l'asfaltatura finale della strada.

Il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, che ha svolto una serie di sopralluoghi, ha ringraziato per l’operato l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Manutenzione.