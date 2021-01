Come possiamo stare meglio in questo periodo strano di coronavirus

Si è già parlato ampiamente delle problematiche legate al Coronavirus: le ricadute fisiche (le conseguenze sono molteplici, non solo a livello respiratorio ma anche motorio e sensoriale) e quelle economiche, con danni per alcuni settori pari addirittura a una perdita tra l’80% e il 90% dell’intero fatturato annuo.

Ma un tema che non è stato mai trattato e approfondito come meriterebbe è quello delle ricadute emotive e psicologiche. Il tutto può essere arginato attraverso prodotti specifici come la linea FormulaSwiss che vedremo tra poco.

Si tende sempre a pensare che i disagi mentali siano “di serie B” rispetto a quelli fisici, eppure possono portare a strascichi della durata anche di diversi anni.

Depressione legata al lockdown, ansia nel non poter uscire di casa, paura del domani sia per i lavoratori autonomi, che vedono la propria impresa ferma giocoforza, sia per i lavoratori dipendenti, che temono di essere lasciati a casa da un momento all’altro.

Le conseguenze di questi stati d’animo poi si riflettono a livello fisico: disturbi del sonno come l’insonnia (cioè l’incapacità di addormentarsi) o, viceversa, l’ipersonnia (quando sembra che non si abbia la forza di alzarsi dal letto), ripercussioni sull’appetito che anche in questo caso oscillano tra i due estremi, dalla disappetenza alla fame nervosa. E poi pallore, respirazione inadeguata, irritabilità, disagi nei rapporti umani.

I rimedi naturali

Per fortuna esistono rimedi “sani” che un tempo venivano guardati con perplessità, se non addirittura con sospetto: uno di questi è il vasto settore dei cannabinoidi, oggi gestito da regole di Stato ben precise. In Svizzera da ben più tempo di noi si producono regolatori del sonno e dell’umore del tutto naturali mediante la presenza di cannabis e suoi derivati.

Esiste un marchio come FormulaSwiss che, attraverso l’impiego di Cannabis altamente certificata coltivata nel clima salubre delle Alpi Svizzere, offre una vasta gamma di prodotti tra cui Oli di CBD, Oli di CBD per animali e prodotti per la cura della pelle.

Nonostante sia una azienda a conduzione familiare, sviluppata con lo spirito delle antiche botteghe artigiane, dal 2013 a oggi è cresciuta fino a servire, con il suo shop online, clienti in oltre 40 nazioni del nostro pianeta.