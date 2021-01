Sanremo: sugli 85 positivi di 'Casa Serena' 15 si sono negativizzati, l'attenzione alla Rsa rimane alta

Si sono negativizzati in 15 su 85 gli ospiti di Casa Serena dove, ormai da diversi giorni si lotta contro un cluster di Covid-19 che, iniziato da un operatore, si è esteso a buona parte dei pazienti e dei dipendenti della cooperativa che gestisce la struttura.

I tamponi sono stati eseguiti nella giornata di ieri e, questa mattina sono stati resi noti. Dei 15 ospiti che erano negativi (anche loro ovviamente sottoposti a tampone) uno solo è risultato positivo mentre tutti gli ospiti rimangono nelle loro stanze.

Al momento la situazione, seppur nella sua gravità, rimane sotto controllo e con l’arrivo di alcuni infermieri in sostituzione di quelli ancora in quarantena, con l’aiuto dell’Asl e del direttore sanitario pro tempore, Danilo Papa (Leodino Guadagno è in quarantena dopo aver contratto il virus), la gestione risulta ottimale.

Rimangono comunque oltre 70 positivi e, chiaramente, tutti gli ospiti e gli operatori della Rsa di frazione Poggio rimangono sotto stretta osservazione. Il tutto in attesa della negativizzazione di tutti per procedere successivamente alla vaccinazione, che è stata rinviata. Nei giorni scorsi, purtroppo, nella casa di riposo si sono registrati quattro morti.