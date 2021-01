Borgomaro, paura stamani per un incendio divampato in strada Santi Nazario e Celsio: intervento di vigili del fuoco e carabinieri

Paura stamani, intorno alle 5, per un principio di incendio divampato in una abitazione in strada Santi Nazario e Celsio. Una donna, di nazionalità tedesca, ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco poichè a causa del surriscaldamento della canna fumaria, le fiamme stavano iniziando a propagarsi all'interno della casa.

Tempestivo l'intervento dei vigli del fuoco giunti con due squadre dal comando provinciale di Imperia i quali sono riusciti a contenere il rogo e a mettere in sicurezza gli ambienti.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato e anche i danni alle cose sono rimasti contenuti. I pompieri, che hanno operato, ha anche provveduto ad effettuare un controllo all'interno del camino, e di conseguenza della canna fumaria, per evitare che altri principi di incendio potessero verificarsi. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 che hanno visitato la proprietaria di casa e anche i carabinieri i quali hanno provveduto ad effettuare un sopralluogo per ricostruire l'accaduto.