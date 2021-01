Carpasio saluta l'arrivo della piccola Licia, le felicitazioni dell'Amministrazione Comunale

"In questo nuovo anno 2021, che è partito con tante incertezze e tribolazioni nonchè pieno di affanni per le famiglie, una speranza di luce anche quassù da noi dove una coppia di sposi hanno deciso di vivere con il loro figlio Leonardo e da ieri, 14 gennaio, con la loro nuova creatura Licia appena nata e nuova linfa per il Borgo di Carpasio. Alla mamma Federica Gallese al papà David Borgese, al fratellino Leo giungano le Felicitazioni da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il Vice Sindaco Valerio Verda".