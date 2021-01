Coronavirus: in provincia di Imperia 59 nuovi casi e 432 dosi di vaccino somministrate. Muore un 71enne all’ospedale di Sanremo

Gli ultimi dati alla diffusione del coronavirus in Liguria mostrano la presenza di 289 nuovi positivi a fronte di 3.906 tamponi effettuati: è positivo uno ogni 13.

In provincia di Imperia i nuovi positivi sono 59, mentre sono stati somministrati 432 vaccini. In Liguria al momento sono state iniettate il 61% delle dosi consegnate.

Nelle ultime 24 ore si è registrato un nuovo decesso all’ospedale di Sanremo, dato che si somma alle due vittime della Rsa ‘Casa Serena’. I morti nelle ultime 24 ore in Liguria sono 10.

I DATI

Totale tamponi molecolari effettuati: 758.219 (+3.906)

Totale tamponi antigienici rapidi effettuati (dal 2/11/2020): 191.219 (+2.447)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 64.960 (+289)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.600 (+37)

Casi per provincia di residenza

Imperia 732 (+59)

Savona 1.466 (+67)

Genova 3.066 (+122)

La Spezia 1.059 (+41)

Residenti fuori regione o estero 113

Altro o in fase di verifica 164

Totale 6.600

Ospedalizzati: 743 (-8); 65 in terapia intensiva

Asl 1 73 (+3); 8 in terapia intensiva

Asl 2 119 (+1); 7 in terapia intensiva

San Martino 194 (-3); 26 in terapia intensiva

Galliera 78 (-5); 3 in terapia intensiva

Gaslini 2

Asl 3 Villa Scassi 69 (+1); 6 in terapia intensiva

Asl 3 Colletta 1 (+1)

Asl 4 Sestri Levante 57 (-7); 5 in terapia intensiva

Asl 4 Lavagna 2 (-1)

Asl 5 Sarzana 142 (+2); 9 in terapia intensiva

Asl 5 Spezia 6; 1 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.331 (+80)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 55.286 (+242)

Deceduti: 3.074 (+10); un uomo di 71 anni all’ospedale di Sanremo

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 666

Asl 2 1.237

Asl 3 1.261

Asl 4 395

Asl 5 591

Totale 4.150

Dati vaccinazioni 14/1/2021 ore 16.00

Consegnati: 47.120

Somministrati: 28.945

Percentuale: 61%

Asl 1 3.735 dosi effettuate; 432 oggi

Asl 2 4.539 dosi effettuate; 480 oggi

Asl 3 6.049 dosi effettuate; 714 oggi

Asl 4 3.283 dosi effettuate; 534 oggi

Asl 5 2.750 dosi effettuate; 276 oggi

Galliera 660 dosi effettuate; 108 oggi

Gaslini 1.210 dosi effettuate; 150 oggi

HSM 1.210 dosi effettuate; 150 oggi

O.E.I. 401 dosi effettuate; 54 oggi

Totale dosi effettuate 26.197; 2.748 oggi