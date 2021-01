Due nuovi casi di covid nelle scuole della provincia: un alunno a Ventimiglia e un operatore a Sanremo

Dai dati pervenuti nelle ultime 24 ore da Asl1, risultano due casi di covid nelle scuole della provincia di Imperia.

Si tratta di un alunno di una primaria nel distretto ventimigliese e di un operatore scolastico in una primaria del distretto sanremese.

Come previsto dall’apposito protocollo, l’Asl1, tramite il Dipartimento di Prevenzione, ha attivato l’indagine epidemiologica al fine di individuare i contatti stretti dei casi positivi e porre in isolamento le classi interessate.