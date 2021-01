A Badalucco rinasce l'aiuola del monumento ai Caduti, Orengo "Con il nuovo ulivo, un segno di speranza per la comunità"

Nel centro di Badalucco svetta un maestoso ulivo collocato nella siepe del monumento ai Caduti della Patria. La pianta era attesa da tempo e avrà un significato particolare, come ha sottolineato il sindaco Matteo Orengo: "Vuole essere un segnale di rinascita e speranza per questo 2021".

L'ulivo piantato è un esemplare maturo, con almeno 70 anni di vita e ha preso il posto lasciato vuoto da un esemplare più giovane, piantato l'anno scorso ma purtroppo seccato. "E' stato fatto un lavoro completo sull'intera aiuola che ospita il nuovo ulivo. Sono state eliminate alcune vecchie radici che potrebbero aver impedito all'altra pianta di crescere. E' importante oggi sottolineare l'eccellente lavoro dal team di Sanremo Piante che ha abbellito l'aiuola posizionando intorno un pavimento di corteccia e una siepe di rosmarino. Inoltre questo spazio verde viene ulteriormente valorizzato grazie ad un sapiente gioco di luci".

"Ci tengo a ringraziare pubblicamente Mimmo Scognamiglio e il suo team per la professionalità, la gentilezza e la disponibilità dimostrata nel dare nuovo lustro a questa aiuola. Grazie anche a Andrea Martino e Federico Boeri che nei lavori hanno dato un grosso aiuto" - aggiunge il primo cittadino.



"Con questa azione di restyling con una pianta che ci rappresenta e in uno spazio caro a tutta la comunità, cerchiamo di voltare pagina, lasciandoci alle spalle un anno complesso e difficile per tutti. Questo intervento è un primo passo in attesa di far partire a breve una progettazione più ampia volta alla riqualificazione dell'intera area" - conclude il sindaco Orengo