Sanremo: nuovi casi tra gli operatori di Casa Serena, alcuni ospiti potrebbero essere trasferiti a Nava

Nuovi casi di positività al Covid a Casa Serena, la residenza sanitaria per anziani che da alcuni giorni è alle prese con un importante cluster, che vede poco più della metà degli ospiti contagiati e, con i nuovi casi (7 Oss e due addetti alle pulizie), una trentina di operatori tra infermieri e Oss in quarantena.

Stamattina sono stati eseguiti nuovi tamponi a quelli risultati positivi nella prima tranche e, stasera o domani ci saranno i risultati. Negli ultimi giorni l’Amministrazione comunale di Sanremo e l’Asl hanno lavorato per poter fornire operatori in arrivo dall’azienda sanitaria mentre la cooperativa che gestisce la struttura è alla ricerca di personale in Italia e all’estero.

Questa mattina l'Asl ha confermato l'arrivo per Casa Serena di quattro nuovi Oss mentre dalla struttura è stata fatta pressione a livello nazionale per avere altri operatori.

Ora, a Casa Serena, si sta lavorando per spostare alcuni degli ospiti (quelli che stanno meglio) nella struttura creata a Colle di Nava gestita dalla cooperativa ‘Il Faggio’. Si tratta di un'ipotesi già pensata nei giorni scorsi e che potrebbe essere attuata a breve. Sull'ipotesi l'Assessore ai Servizi Sociali, Costanza Pireri, ha confermato che l'eventuale spostamento degli ospiti dovrà essere concordato con i parenti.