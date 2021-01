Una lite tra due fidanzati culmina con una ‘spruzzata’ di spray urticante da parte di lei a lui. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi in via XX Settembre a Sanremo.

L’uomo è stato soccorso e portato in ospedale per le cure del caso mentre la Polizia sta svolgendo le indagini e, ovviamente, procederà in caso di querela di parte.