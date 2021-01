Bordighera: ripresi dopo le feste i lavori sulla piazza della stazione, c'è un intoppo per una fognatura privata (Foto)

Sono ripresi ieri, dopo la pausa festiva e procedono come da programma, i lavori relativi al cantiere della piazza della stazione a Bordighera.

Gli interventi registrano un problema, che riguarda il rifacimento di una condotta fognaria privata di proprietà di un condominio che affaccia sul lato est della piazza. Come previsto dalle normative, il Comune di Bordighera si è fatto carico di una quota di circa il 50% dei costi ed attende risposta dal condominio per la rimanente parte dell’intervento. A tal proposito è stato nuovamente sollecitato un riscontro da parte dell’amministratore.

Nel frattempo sono state rifatte le linee elettriche per l’impianto di illuminazione pubblica, con le modifiche necessarie agli impianti di raccolta e smaltimento delle acque piovane, con la messa a dimora degli alberi e con gli interventi di adeguamento e sostituzione, dove necessario, della rete idropotabile.

Sono in corso le attività per la rimozione dei marciapiedi a margine della piazza e per la predisposizione alla posa delle nuove pavimentazioni.