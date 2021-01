Sanremo: la strada per Bussana Vecchia sarà riaperta oggi a scooter e pedoni

Strada Bussana Vecchia sarà riaperta questo pomeriggio a scooter e pedoni. Il Comune di Sanremo sta intervenendo per la messa in sicurezza del tratto franato qualche giorno fa e il primo passo è proprio una parziale riapertura che, però, esclude per il momento le auto. In giornata arriverà il via libera per i pedoni e per gli scooter.

La procedura prevede poi un'ulteriore messa in sicurezza che possa eventualmente consentire un'apertura anche alle auto. Poi servirà intervenire anche sul muro di contenimento per arrivare al completo ripristino della viabilità. Giovedì è prevista la pulizia del fondo per poi decidere come procedere al ripristino con lavori in somma urgenza.

Per il momento gli abitanti della zona e di Bussana Vecchia possono fare affidamento solo sulla strada del carcere.