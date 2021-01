Durante l'Avvento una raccolta di prodotti per i bambini e le mamme del Centro Aiuto alla Vita

Don Giuseppe Pugliesi organizza, durante l’Avvento, una raccolta di prodotti per i bimbi e le mamme del 'Centro Aiuto alla Vita', coinvolgendo il Santuario della Madonna della Costa, la Chiesa di tutti i Santi, la Cappella dell'Ospedale e la Famiglia dell'Ave Maria.

“Desideriamo esprimere la più viva gratitudine a Don Giuseppe – evidenzia il Cav - e a tutti i fedeli che ci hanno supportato, anche in questo Natale, con il loro altruismo e generosità ci hanno donato tanti prodotti per l'infanzia, che distribuiremo ai bimbi, e generose offerte in denaro, con cui acquisteremo buoni spesa da destinare alle mamme in difficoltà. Grazie agli aiuti concreti che riceviamo, possiamo dare sostegno a circa 150 bambini ogni anno, da ormai 26 anni”.