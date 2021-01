Maltempo: fitta nevicata tra monte Bignone, Ghimbegna e Bajardo. Coltre bianca che ha raggiunto i 10 cm (Foto e Video)

Continua a nevicare nell’entroterra di Sanremo, in particolare nella zona compresa tra monte Bignone, passo Ghimbegna, monte Ceppo e Bajardo.

La neve ha già raggiunto, in alcuni punti, anche i 10 centimetri. Nonostante non siano consentiti gli spostamenti e, quindi, sono davvero pochissime le auto in giro, nella zona c’è la Polizia Provinciale a vigilare e la nevicata sembra piuttosto copiosa con le temperature che sono leggermente calate rispetto alle minime della mattina.

Mentre sulla costa continua a piovere, con precipitazioni che fino ad ora variano tra i 5 e i 20 millimetri, in diverse zone di montagna il paesaggio è particolarmente natalizio. Come già anticipato stamattina, infatti, nevica anche in Valle Arroscia e in particolare a Rezzo e Col di Nava.

Fitta nevicata anche sul basso Piemonte e sulle autostrade che, dalla Liguria, portano verso il Nord. Al momento, invece, risulta indenne la A10 dei Fiori dove sta piovendo. Le previsioni peri prossimi giorni parlano di tempo ancora brutto, con piogge e probabili nevicate nell’entroterra, almeno fino a domenica.