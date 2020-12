Sanremo: nel 2021 ‘Linea Verde’ raddoppia, due speciali su Rai1 per rimediare alla diretta del Corso Fiorito saltata a marzo

Nei giorni di ‘Sanremo Giovani’ e del rinnovo della convenzione, tornano d’attualità i rapporti tra Rai e Comune di Sanremo in ottica futura. Il sindaco Alberto Biancheri ne ha approfonditamente discusso durante l’ultima riunione del consiglio comunale con un lungo intervento nel quale ha snocciolato i dettagli del rinnovo in relazione al futuro PalaFestival.

Uno dei cardini nei rapporti tra Palazzo Bellevue e la tv di Stato è la diretta di ‘Linea Verde’ in occasione del Corso Fiorito, il primo grande evento saltato nel 2020 quando ancora il lockdown era un’ipotesi futura. Nel 2021 la Rai recupererà garantendo due trasmissioni sulla rete ammiraglia. Lo ha annunciato il sindaco Alberto Biancheri in consiglio comunale: “Ci saranno due edizioni di ‘Linea Verde’, recuperiamo quella andata persa”.

Al momento non si sa ancora su cosa verteranno le due puntate di ‘Linea Verde’ anche se al momento è ben difficile ipotizzare che nel 2021 si possa svolgere il Corso Fiorito. Ma, di certo, ci saranno le telecamere di ‘Linea Verde’ per due volte in città.

L’intervento del sindaco Alberto Biancheri in consiglio comunale