La vettura per il trasporto del latte materno al Gaslini di Genova è un dono di Latte Alberti

Il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti ha visitato oggi l’Ospedale Pediatrico Gaslini alla presenza del Presidente del Gaslini, Edoardo Garrone, e del Direttore Generale dell’Istituto, Paolo Petralia.

L’incontro è stato anche l’occasione per la consegna da parte della Latte Alberti di una vettura donata a supporto della Banca del Latte Umano Donato: un’auto ecologica, personalizzata e attrezzata con apposito frigo per la conservazione e il trasporto del latte materno a temperatura controllata.

Alberto Alberti, Presidente dell’azienda lattiero casearia: «Praticamente qualunque famiglia, in Liguria e non solo, nella propria vita ha potuto apprezzare l’altissima professionalità di questo Istituto. Oggi, per la nostra azienda poter sostenere il Gaslini in questo nuovo progetto è motivo di grande orgoglio e un’opportunità di prestigio unica».

I contenitori di latte a marchio Valli Genovesi – prodotto e confezionato dall’azienda imperiese, distribuito in tutto il capoluogo ligure – avranno una grafica dedicata a questa iniziativa, in edizione limitata e firmata dall’artista ligure Enzo Marciante, una comunicazione finalizzata a sensibilizzare il pubblico sull’utilità sociale della donazione del latte materno.