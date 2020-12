Taggia: 'caso Bastiani', l'opposizione contro il sindaco "Predica bene ma razzola malissimo"

"Il sindaco Conio pone un aut aut al consigliere Bastiani e con la facilità di chi predica bene ma razzola male, anzi malissimo".



Così da Taggia intervengono i consiglieri de gruppo di minoranza, 'Il Passo Giusto', in merito ai problemi interni all'amministrazione comunale, con la dura presa di posizione del sindaco Mario Conio contro le esternazioni assunte dal consigliere comunale di maggioranza Raffaello Bastiani nel ruolo di responsabile regionale del dipartimento marittimo e imprese balneari, per Fratelli d'Italia (LEGGI LA NOTIZIA QUI).



Sull'accaduto, dall'opposizione i consiglieri Roberto Orengo, Mario Manni, Barbara Brugnolo e Luca Napoli commentano: "Pensavo fosse amore invece era interesse. Se fosse un film si potrebbe intitolare così la storia che sta vivendo la maggioranza del comune di Taggia. Il primo cittadino pontifica 'Quando c’è conflitto bisogna scegliere' di fronte al consigliere Bastiani, balneare che non pare troppo soddisfatto della scelta della sua amministrazione di prolungare le concessioni demaniali con una formula che è una firma su una cambiale in bianco e non dà nessuna garanzia a chi ha investito e trae guadagno da attività su area demaniale".



"Ci chiediamo con quale faciloneria il sindaco pretenda che il consigliere Bastiani non porti avanti legittimamente i propri interessi e quelli della categoria che rappresenta. Proprio lui che in campagna elettorale dichiarò di risolvere il suo conflitto di interessi affermando che lo studio di cui è titolare non avrebbe più presentato progetti sul territorio comunale qualora fosse diventato sindaco? - aggiungono - Ma, fatto ancor più grave, proprio lui che continua ad esercitare in barba alla sentenza n. 14764 del 19 luglio 2016 della Corte di Cassazione la quale recita che 'il Sindaco si deve astenere dallo svolgere la propria professione in conflitto con il proprio mandato'?"



"Con quale coraggio minaccia, seppur tra le righe, un consigliere preoccupato, come molti altri, delle sorti della sua attività? La scelta del sindaco di adottare un atto di indirizzo che concede una proroga nelle more di una probabile procedura di infrazione a carico dell’ Italia si connota più come un bieco tentativo di gettare fumo negli occhi piuttosto che un’assunzione di responsabilità che un sindaco dovrebbe avere nei confronti di suoi cittadini che vedono precarizzarsi il proprio lavoro. - affermano Orengo, Manni, Brugnolo e Napoli - Possiamo essere distanti dalla visione politica del consigliere Bastiani ma siamo vicini all’ imprenditore Bastiani e ai suoi colleghi che in un momento già difficile non trovano sponda nell’amministrazione comunale".



"Quando Bastiani parla di 'invenzione fantasiosa' e 'soluzione strampalata' riferendosi alla delibera del sindaco sta solo dipingendo con parole fin troppo gentili l’operato dell’ amministrazione di cui ritrova a far parte. Bastiani in bocca al lupo" - chiosano da Il Passo Giusto.