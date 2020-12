Ventimiglia: un video del circolo 'Reading & Drama' per un Natale 'poetico' nella città di confine

Il circolo 'Reading & Drama' di Ventimiglia, fondato da Lilia De Apollonia, ha creato per il Natale un video poetico, in collaborazione con le parrocchie di Sant' Agostino e di San Nicola da Tolentino della città intemelia, in cui si sono svolte parte alcune riprese.

Angoli e scorci suggestivi della città fanno da sfondo alla 'Notte santa' di Guido Gozzano, a cui hanno partecipato molti del gruppo teatrale che sta subendo uno stop per le restrizioni legate al Covid. In questa maniera il Circolo Reading & Drama manda a tutti i propri auguri via internet in modo poetico religioso e teatrale.

Oltre a Lilia come regista ed attrice, hanno partecipato Paola Bruno, Enza Manna come cantante, Giada Mei, Graziella Tufo e Jacopo Colomba, Marco Corradi e Giancarlo Orengo. Il circolo ringrazia le parrocchie e l'Ingegner Alessandro Casagrande-Seretti per l'amichevole collaborazione.