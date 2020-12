Sanremo: 'pandorini' e materiale scolastico donato dal Lions Sanremo Host ai bimbi della scuola di Coldirodi

Il Club Lions Sanremo Host ha donato, in occasione delle festività natalizie, un momento di serenità ai bambini ed agli insegnanti della Scuola Primaria 'Padre Giovanni Semeria' di Coldirodi.

Dal club sanremese è stato consegnato un 'pandorino' ad ognuno dei settanta bimbi della scuola e materiale scolastico per le cinque classi del plesso. All'incontro erano presenti per i Lions il Presidente Roberto Pecchinino, il segretario Enzo Benza e la Sig.ra Oriana Ragazzo in rappresentanza del Consiglio direttivo.

La scuola era rappresentata dalla Fiduciaria del Plesso Claudia Andreatta ed i maestri Elena Carlucci, Valentina Distefano, Antonella D'Orazio, Sara Fangati, Marzia Fiore, Simona Maceri, Sandro Montefusco, Domenico Prevosto, Mara Scola, Alessandro Semiglia, Serena Verducci.