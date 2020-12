Sanremo: polemica per le vignette sui 'cubi', Bellini “Una boiata pazzesca spero non pagata dalla comunità”

In merito al caso delle vignette sui cubi antiterrorismo interviene anche il consigliere comunale di maggioranza Umberto Bellini che risponde così all'interpellanza di Liguria Popolare.

Scrive Bellini: “Appreso dell'interpellanza presentata dai colleghi consiglieri di Liguria Popolare in merito alle coperture dei cubi anti terrorismo in cemento raffiguranti delle siringhe che vorrebbero creare un albero di Natale, ritengo errato vedere in questa 'opera d'arte' un collegamento con la tossicodipendenza oppure un invito alla vaccinazione anti covid, riguardo la quale peraltro vi sono diverse correnti di pensiero. No cari colleghi, siete in proposito troppo seri. Si tratta solo di una boiata pazzesca! Spero non pagata dalla comunità”.