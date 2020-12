Imperia: prende fuoco un furgone sul viadotto 'Prino' della A10, mobilitazione di soccorsi (Foto)

Furgone a fuoco, questa mattina sull’autostrada dei fiori, poco prima del casello di Imperia Ovest sul viadotto ‘Prino’, in direzione Ventimiglia.

Il mezzo si è incendiato per cause ancora in via d’accertamento e, sul posto, stanno intervenendo i Vigili del Fuoco di Imperia, un’ambulanza della Croce Rossa di Imperia, la Polstrada e gli operai della A10. L'incendio è stato spento inizialmente dal presidio anticendio di Imperia Ovest e poi bonificato dai Vigili del Fuoco

Al momento il traffico è bloccato Imperia Est e Imperia Ovest in direzione Francia. Secondo le prime informazioni fortunatamente non ci sono feriti.

AGGIORNAMENTO DELLE 8: l'autostrada è stata riaperta. Durante le operazioni di soccorso si è formata una coda di circa tre chilometri.