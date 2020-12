Vallecrosia: lite tra uomo e donna, al culmine lei lo colpisce con un coltello, intervento dei Carabinieri

Una lite tra un uomo e una donna tra i 40 e 50 anni, sulla cui rispettiva posizione stanno indagando i Carabinieri, è sfociata in alcune coltellate, che per fortuna non hanno provocato gravi ferite, nei confronti dell’uomo.

Come detto ancora al vaglio le posizioni dei due, che non vivevano insieme. Verso le 4.30 la donna ha colpito l’uomo che, successivamente, è stato curato in ospedale. Lei sarà probabilmente denunciata per lesioni non gravi. Lui ha riportato ferite per pochi giorni di prognosi.