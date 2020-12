Il Comune di Sanremo tutela il marchio ‘Festival della Canzone Italiana’ anche in Argentina

Non si ferma mai il lavoro degli uffici del Comune di Sanremo per la tutela dei marchi che hanno fatto la storia del Festival e della canzone italiana. Negli ultimi giorni Palazzo Bellevue ha rinnovato la protezione e la tutela dei marchi ‘Festival della Canzone Italiana’ e ‘Sanremo Festival Orchestra’ tramite Società Italiana Brevetti per una spesa complessiva di 4.800 euro.

Curioso, in particolare, il rinnovo che riguarda il marchio ‘Festival della Canzone Italiana’. L’atto di qualche settimana fa riguarda, infatti, la tutela per l’Argentina dove, evidentemente, serve una protezione del marchio da eventuali organizzatori di eventi appassionati di musica italiana. Lì la tutela del marchio scadeva a gennaio 2021.

Il rinnovo della tutela per il logo ‘Sanremo Festival Orchestra’ riguarda, invece, il territorio dell’Unione Europea.