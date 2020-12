Domani l'Istituto 'Fermi-Polo-Montale' presenterà ad alunni e genitori presenterà l'offerta formativa

L’Istituto Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia e Bordighera partecipa all’evento regionale ‘Orientamenti junior’ per gli studenti delle Medie.

Domani, dalle 10, l’Istituto diretto dalla Dott.ssa Costanza, parteciperà all’iniziativa regionale con un webinar on-line rivolto a studenti delle scuole medie ed ai loro genitori. Durante i webinar i docenti dell’Istituto Fermi Polo Montale presenteranno i corsi in vista delle prossime iscrizioni.

L’Istituto Tecnico ‘Fermi’ (codice IMTD00101B) di Ventimiglia propone tre in dirizzi:

- Amministrazione, Finanza E Marketing;

- Costruzioni Ambiente e Territorio;

- Turismo.

L’Istituto Professionale “Polo” (codice IMRC001014) di Ventimiglia ha attivi due indirizzi:

- Servizi Commerciali

- Servizi Socio-Sanitari

L’Istituto Superiore “Montale” di Bordighera propone due corsi:

- Relazioni Internazionali per il Marketing (codice IMTD00103D)

- Liceo Scientifico delle Scienze Applicate (codice IMPS00102L)

Sarà possibile accedere al webinar registrandosi su www.saloneorientamenti.it. Dopo essersi registrati su saloneorientamenti.it e aver lasciato una mail, la Regione Liguria manderà via mail le credenziali per accedere e per partecipare. La partecipazione ad ‘Orientamenti Junior 2020’ è solo una delle tante iniziative promosse dall’Istituto Fermi Polo Montale e dalla sua Dirigente; sono in pieno svolgimento molte presentazioni online con le scuole medie locali, da Vallecrosia a Bordighera, durante le quali i docenti orientatori presentano ai colleghi delle medie ed agli alunni i corsi e le tante attività portate avanti dall’Istituto: dai soggiorni studio all’estero (gli anni scorsi gli studenti sono andati a Malta), alle attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali che aprono ai ragazzi le porte del mondo del lavoro, all’educazione alla legalità , la tutela e valorizzazione del patrimonio locale e nazionale, alle innovazioni tecnologiche portate aventi da un team digitale attivissimo.

Sono tante le cose da raccontare, studenti delle medie e famiglie non mancate a questi importanti appuntamenti. Mercoledì prossimo, dalle 16.30 alle 18.30, ultimo appuntamento con ‘Porte aperte online’ prima delle vacanze di Natale. I corsi verranno presentati ogni mezz’ora: 16.30, 17, 17.30 e 18 nelle classi virtuali predisposte per l’occasione.

All’interno della mezz’ora ci sarà tempo per presentare i corsi e per rispondere alle domande. Chi desiderasse informazioni generali sull’Istituto può contattare il responsabile dell’orientamento alla mail: amalberti.fabio@fermipolomontale.edu.it.