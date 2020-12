Sanremo: cinque offerte per le colonnine che apriranno la città alla mobilità elettrica

Sanremo apre alla mobilità elettrica e il mondo della mobilità elettrica risponde. Sono ben cinque le offerte arrivate a Palazzo Bellevue a seguito della manifestazione di interesse per l’installazione di una serie di colonnine che serviranno non solo per le auto elettriche, ma anche per le biciclette (sulla ciclabile) e per la ricarica degli smartphone.

Le offerte arrivate in Comune sono ora al vaglio dei tecnici che lunedì apriranno le buste per valutarle e poi stilare la graduatoria. Intanto in questi giorni il Comune ha nominato la commissione giudicatrice che sarà composta da: Anna Ricci (presidente), funzionario Viabilità e Sottosuolo, Riccardo Restani (componente), funzionario Ambiente, Giorgio Amborno (componente), istruttore direttivo tecnico Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, Vittorio Squizzato (segretario), funzionario Servizio Amministrativo. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’ingegnere del Comune, Danilo Burastero.

Nel dettaglio il progetto del Comune prevede: almeno tre postazioni per la ricarica di auto elettriche (con un massimo di 10), due postazioni alimentate a pannelli solari per la ricarica di bici elettriche sulla ciclabile e due postazioni con pannello solare e panchina integrata per la ricarica di smartphone. La convenzione avrà la durata minima di 8 anni. Non è previsto il pagamento di un canone a favore del Comune così come Palazzo Bellevue non riceverà alcun provento dalla vendita dell’energia attraverso le colonnine.