Desiderate vendere la vostra abitazione in modo semplice, senza pagare commissioni? Affidatevi allora al servizio Valuta Casa di Homstar.it!

Se state pensando di vendere casa privatamente per non pagare commissioni è sicuramente una mossa azzardata.

In un periodo incerto come quello in cui stiamo vivendo, dove il trend del mercato immobiliare oscilla in modo vertiginoso, forse è arrivato il momento di affidarsi ad una agenzia immobiliare innovativa e professionale che non chieda commissioni e che offra un servizio completo. Grazie a Internet, oggi esistono soluzioni innovative per vendere casa senza pagare commissioni, e senza soprattutto dover rinunciare ai servizi immobiliari professionali. E' il caso di Homstar.it, un'agenzia immobiliare online che non fa pagare le commissioni a chi vende casa, facendo risparmiare mediamente 15.000 € di commissioni alla parte venditrice.

L'agenzia si avvale del servizio Valuta casa che consente in modo semplice e gratuito di inserire i dati della propria abitazione nel form presente sul sito per ricevere la valutazione dell’immobile. Questo servizio nasce con l'intento di contrastare gli alti costi di agenzia legati alle commissioni immobiliari e offre a chi vende casa una soluzione sicura per non pagare commissioni, beneficiando di tutti i servizi di un’agenzia immobiliare. Il sistema consiste nell'attuare una stima tramite un potente algoritmo che utilizza i big data delle case in vendita e di quelle vendute negli ultimi anni nella città e nella zona dove si trova l’immobile da valutare. Così il cliente potrà ricevere comodamente a casa una valutazione professionale gratis, senza dover andare in agenzia o fare attenzione alle vigenti normative sanitarie sulla sicurezza. Affidandovi all'Agenzia Immobiliare Online Homstar.it, potrete avvalervi di un servizio professionale di alta qualità che prevede scatti professionali e Home staging per valorizzare l’immobile, la creazione di un virtual tour per le visite a distanza e grossi investimenti in pubblicità sull’immobile in vendita su portali immobiliari dedicati, social network e motori di ricerca. Ma non è tutto! Potrete inoltre dimezzare il tempo di vendita dell'immobile grazie ad uno staff preparato che si occuperà anche di adempiere a tutti gli aspetti burocratici previsti dalla legge che vi risulterebbero difficili da seguire personalmente.