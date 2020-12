Controlli sulle misure anti covid a Sanremo e Imperia: bar multato e chiuso per 5 giorni

Ieri pomeriggio, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrato della diffusione del covid 19, sono stati effettuati due servizi interforze, a Imperia e Sanremo, disposti dal Questore della Provincia di Imperia, Pietro Milone a seguito di un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.



Nel servizi, che hanno visto la partecipazione della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Municipali delle due città, gli operatori hanno vigilato sul rispetto delle norme restrittive imposte ai cittadini ed ai commercianti ricadenti nella cd. zona gialla.



Complessivamente sono state identificate 144 persone, controllati 18 esercizi commerciali e 26 veicoli. Sette le violazioni accertate alle disposizioni del DPCM del 3 dicembre, con conseguente sanzione elevata a norma dell’4 del Decreto Legge 19/20, che prevede il pagamento di una somma da 400 a 3 mila euro.



Nello specifico, 6 elevate nei confronti di altrettante persone che non utilizzavano le mascherine a protezione delle vie respiratorie ed una elevata a carico del proprietario di un bar di Sanremo che, dopo le 18, proseguiva la propria attività, senza rispettare l’obbligo di vendita da asporto. Il locale, ai sensi dell’art 4 del Decreto Legge 19/20, è stato chiuso per 5 giorni.