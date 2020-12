Imperia: per la Croce Bianca un nuovo defibrillatore dall’associazione ‘Cuore Amico’ e l’impegno di sindaco e Regione per una nuova sede (Foto e Video)

Da oggi la Croce Bianca di Imperia potrà contare su un nuovo defibrillatore grazie alla donazione dell’associazione ‘Cuore Amico’ del presidente Antonello Ranise e del Dott. Giacomo Musso.

Alla consegna ufficiale di questa mattina hanno preso parte, oltre al presidente della Croce Bianca di Imperia, Roberto Trincheri e al direttore generale di Asl1, Marco Damonte Prioli, anche sindaco di Imperia Claudio Scajola, gli assessori Luca Volpe (Servizi Sociali) e Simone Vassallo (Sport e Protezione Civile), e l’assessore regionale Marco Scajola.

Le interviste



Grazie al nuovo defibrillatore gli operatori della Croce Bianca di Imperia potranno contare su un sistema salvavita che in molte occasioni si è dimostrato cruciale. Ma dall’incontro di questa mattina emerge un’altra buona notizia per la Croce Bianca. L’amministrazione comunale per voce del sindaco Claudio Scajola e l’assessore regionale Marco Scajola hanno preso ufficialmente l’impegno per trovare una nuova sede alla Croce Bianca che attualmente paga l’affitto alla Croce Rossa. Una spesa che con il tempo sta diventando insostenibile.