Imperia: 'nonna' Clara Bruno festeggia 100 anni e riceve gli auguri del sindaco Scajola e dell'amministrazione comunale

Grande festa a Imperia per il 100° compleanno di Clara Bruno in Ferro.

Il compleanno è stato festeggiato insieme alla famiglia e una gradita sorpresa ha allietato la giornata: il sindaco e l'amministrazione comunale hanno fatto recapitare a nonna Clara un mazzo di bellissimi fiori accompagnato da un graditissimo biglietto di auguri.

“Grazie al sindaco Claudio Scajola per questa attenzione e sensibilità” ha commentato nonna Clara visibilmente emozionata.

Nata l'8 dicembre del 1920, Clara ha oggi due figli e sette nipoti. Rimasta vedova in giovane età, vive con il figlio Giovanni che si dedica a lei completamente.