Dopo 18 anni cambio della guardia al vertice dell'ordine dei farmacisti: il nuovo presidente è il sanremese Graziano Colombo

Cambio della guardia ai vertici dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Imperia.

Al termine della tornata elettorale tenutasi la scorsa settimana, è stato eletto il nuovo presidente Graziano Colombo, titolare di farmacia a Sanremo, nonché componente del Cda di Banca di Caraglio.



Dopo 18 anni, Franco Nuvoloni ha lasciato l’incarico ricoperto sempre con grande capacità ed equilibrio, mantenendo comunque in seno al consiglio direttivo il ruolo di vice presidente.

Confermate le altre posizioni: Piero Rovida (segretario), Alessandro Goso (tesoriere), Gerolama Taramasco, Eros Giromini e Stefano Nola (consiglieri).

“Un cambio epocale nel nome della persona, quello che è stato fatto dal Dott. Nuvoloni nel segno dell'equilibrio sarà portato avanti, infatti resterà come vice presidente - dichiara ai nostri microfoni Graziano Colombo - per me sarà un lavoro in più, significa anche interessarsi ancora di più al lavoro, alle regole da seguire, al codice deontologico e i problemi legati al covid. L'ordine non rappresenta solo le farmacie e i titolari, ma anche i dipendenti o chi lavora in ospedale. In questo periodo la presenza delle farmacia sempre aperte è stata molto importante, siamo sempre aperti ma nessuno ci dice mai “bravi”, ma anche noi rischiamo come altre categorie. Le sfide per il futuro saranno difendere de il lavoro e la posizione dei farmacisti nelle farmacie, un corretto comportamento e portare avanti il discorso delle farmacie di servizi che devono diventare parte funzionale del sistema sanitario”.