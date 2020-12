Ventimiglia: proseguono le indagini dei carabinieri sull'uomo trovato morto a ottobre in frazione Calvo

Continua il lavoro di Magistratura e Carabinieri per far luce su cosa sia accaduto a Fedele Joseph, cittadino francese 67enne di origini italiane, rinvenuto cadavere lo scorso 22 ottobre in frazione Calvo di Ventimiglia.

Negli ultimi giorni gli inquirenti hanno effettuato ulteriori sopralluoghi nell’area interessata, sottoposta ad accurata pulitura delle erbacce della macchia mediterranea con l’ausilio di mezzi meccanici.

Bocche cucite tra gli inquirenti, ma si percepisce la piena soddisfazione per l’esito delle attività, alla luce del fatto che alcuni elementi lasciati sul terreno possano essere strategici per il proseguimento dell’indagine in corso anche tramite esami di laboratorio.

Gli investigatori stanno scavando nel suo passato, partendo dai contatti che ha avuto nei giorni e soprattutto nelle ore precedenti alla scomparsa, anche al fine di comprendere quali interessi avesse a Ventimiglia, ove è stato rinvenuto cadavere.