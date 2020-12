Vigili del Fuoco in azione, nella zona di Grimaldi a Ventimiglia, per due migranti che, probabilmente nel tentativo di superare il confine, sono finiti in un crepaccio.

I due hanno chiesto aiuto e, fortunatamente sono vivi. Uno dei due è lievemente ferito ed ora i pompieri li stanno cercando nonostante le difficoltà dovute al buio.

Non è da escludere che le ricerche possano proseguire nel corso della notte.