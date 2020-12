I problemi del mercato immobiliare a ‘2 ciapetti con Federico'. Con la chiusura delle regioni gli affitti delle seconde case sono calati dell’80%

“Le richieste di locazioni sono diminuite dell’80% rispetto allo scorso anno“. A dichiararlo, nel corso della puntata di ‘2 ciapetti con Federico', andata in onda ieri sera, è stato l’agente immobiliare Carlo De Andreis Bessone titolare di ImmoSanremo, nell’analizzare il difficile momento che anche il mercato immobiliare sta attraversando per quel che riguarda le numerose seconde case presenti nell’estremo ponente ligure.

“Viviamo di turisti che provengono prevalentemente dal Piemonte e dalla Lombardia, se quindi ci vengono bloccate queste due situazioni anche noi facciamo fatica – ha aggiunto – Guardando i dati delle mancate presenze, sicuramente ad oggi è tutto fermo quel che riguarda le seconde case e le case vacanza, in molti infatti in passato avevano investito sui classici Airbnb da locare per qualche giorno. In questo periodo, non solo per le locazioni ma anche per le compra vendite per le quali ci sono tante richieste, ci sono poche persone che possono venire nella nostra zona per le difficoltà a muoversi. Il nostro ambiente, rispetto al passato, sentirà quindi un contraccolpo dal punto di vista commerciale”. Durante la trasmissione Carlo De Andreis Bessone ha poi proposto anche un'analisi in merito anche al campo della compra vendita delle case.

