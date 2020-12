Coronavirus, scende ancora il rapporto tamponi-positivi (6,72%), tre morti in provincia di Imperia

A fronte di 3.957 tamponi molecolari, sono stati riscontrati 266 nuovi positivi, ovvero uno ogni 14,87 pari al 6,72%. Sono anche stati eseguiti 4.735 test antigenici. Ricordiamo che i test antigenici, in caso di positività al Covid, devono essere seguiti dal tampone molecolare.

Per quanto riguarda le quattro province i nuovi casi sono: in provincia di Imperia 53, in quella di Savona 41. A Genova se ne sono registrati 123 e a Spezia 37. Non sono riconducibili alla residenza in Liguria in 12.

Sono 19 i morti per Covid-19 segnalati oggi in Liguria (decessi avvenuti tra il 15 novembre e ieri), dei quali tre nella nostra provincia.

Totale tamponi effettuati: 631.209 (+3.957)

Totale antigenici rapidi: 96.493 (+4.735)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 54.173 (+266)

Totale casi positivi (esclusi guariti e deceduti): 9.763 (-267)

Casi per provincia di residenza

Imperia 865

Savona 1.087

Genova 5.502

La Spezia 1.590

Residenti fuori regione o estero 279

Altro o in fase di verifica 440

Totale 9.763

Ospedalizzati: 932 (-27) | 91 in terapia intensiva

Asl 1 - 102 (-2) | 8 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 79 (-1) | 14 (-) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 259 (-13) | 31 (+1) in terapia intensiva

Evangelico - 22 (-) | 5 (-) in terapia intensiva

Galliera - 133 (+2) | 8 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 10 (-1) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 118 (-9) | 9 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 99 (-4) | 5 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 110 (+1) | 11 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 8.813 (-238)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 41.847 (+514)

Deceduti: 2.563 (+19)