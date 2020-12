Sanremo: sospese le rimozioni auto relative ai lavaggi stradali a partire da oggi fino al 6 gennaio

Amaie Energia comunica che, in accordo con il Comando di Polizia Municipale di Sanremo, sono sospese le rimozioni auto relative ai lavaggi stradali a partire da oggi 4 dicembre fino al 6 gennaio compreso.

La sospensione delle rimozioni riguarda anche il lavaggio strada previsto per questa sera nel terzo tratto di via Galilei come da calendario. Il lavaggio strade verrà comunque effettuato per tutto il periodo fino al 6 gennaio in base al normale calendario del servizio stesso.

La sospensione delle rimozioni è stata decisa in virtù delle difficoltà di spostamento per i cittadini in conseguenza del coprifuoco serale previsto dal recente DPCM per l'emergenza Covid-19.