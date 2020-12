La nuova sfida della lettura

I costanti passi in avanti fatti segnare dal mondo della tecnologia consentono di poter disporre di strumenti in grado di semplificare le azioni di coloro che presentano forme diverse di disabilità. Le moderne tecniche permettono di agevolare non solo gli aspetti di carattere comunicativo ma anche di facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro. Il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) è uno dei mezzi che concede l’opportunità di poter venire incontro alle esigenze di utenti che hanno delle problematiche legate all’apparato visivo.

La funzione dei dispositivi OCR è stata perfezionata nel corso degli anni portando il livello dei prodotti ad un’elevata qualità che conferisce agli utenti la possibilità di poter disporre di dispositivi assolutamente funzionali realizzati per andare incontro alle proprie esigenze basandosi su molteplici aspetti che si estendono dalla elevata qualità di carattere tecnico per garantire il riconoscimento dei caratteri, alla velocità, all’alta risoluzione, semplicità. Le capacità di scansione si possono estendere anche ai documenti in formati A/3.

Il riconoscimento ottico dei caratteri è stato sviluppato attraverso un software che consente di poter procedere alla trasformazione di testi in file audio. Si tratta di una tecnologia che permette di convertire tipi diversi di documenti, come ad esempio documenti scannerizzati, file PDF o foto digitali, in dati modificabili e ricercabili (per maggiori informazioni visita il sito web MondoAusili.it).

Una tecnologia intelligente che consente di ascoltare, capire ed eseguire i comandi richiesti. Il riconoscimento ottico dei caratteri annovera una vasta gamma di attività da mettere a disposizione dell’utente come la navigazione in Internet, l’uso della posta elettronica, la scansione di documenti stampati e poi riproduzione con sintesi vocale, lettura di libri digitali e audiolibri.

Nel corso degli anni sono stati sviluppati diversi software necessari per consentire alle persone non vedenti e ipovedenti di poter rendere funzionali e utilizzabili i pc, facilitando di gran lunga il corretto uso dell’apparecchiatura informatica. Alla base di tutti i sistemi vi sono tre principi fondamentali: integrità, funzionalità e adattabilità (IPA, dall'inglese: Integrity, Purposefulness, Adaptability). Attraverso l’uso di questi principi, il programma utilizza un metodo di riconoscimento estremamente flessibile ed intelligente, il più vicino possibile al riconoscimento umano.

Software textVOICE

Rappresenta un valido sistema di lettura per utenti che hanno disabilità visive consentendo di poter leggere qualsiasi testo stampato. Grazie all’impiego del sistema Ocr permette di poter riconoscere testi e contenuti scritti in 35 lingue.

Tramite l’uso del software textVOICE l’utente ha la possibilità di accedere a diverse funzioni che lo mettono nella condizione di poter apportare ogni tipo di modifica ai documenti disponendo di funzioni che sono funzionali a correggere, stampare e cancellare i documenti che possono essere raccolti in un unico file. L’opportunità di importare ed esportare file da altri dispositivi mette in evidenza la pluralità di servizi che textVOICE possiede tramutandosi in un fattivo strumento di supporto per gli utenti che hanno disabilità visive.

ClearReader+ sistema portatile

La mobilità non rappresenta più un limite per quanti intendono avvalersi delle funzioni di ClearReader+. Si tratta di un dispositivo portatile che risulta essere ampiamente intuitivo e funzionale. Grazie alle sua caratteristiche tecniche consente di poter leggere i testi lontano da casa o dall’ufficio facendo leva sulla presenza di batterie che permettono di poter usare il dispositivo per molteplici ore. L’impiego è molto semplice, occorre premere un pulsante e in pochi secondi avrete l’occasione di poter ascoltare il testo, letto da una sintesi vocale di qualità. La semplicità di utilizzazione, grazie ai pochi tasti collocati sull’apparecchio e la possibilità di essere usato in ogni contesto, cataloga ClearReader+ nell’elenco dei dispositivi di più moderna tecnologia fondato sul riconoscimento ottico dei caratteri. La lettura del testo sullo schermo può essere supportata dalla funzione dell’evidenziatore, che segue l'output vocale.

Speaky Facile 5.0 sistema completo

Il sistema completo Speaky Facile, tra gli ausili per non vedenti e ipovedenti, è sicuramente quello più facile da usare. Usufruendo del riconoscimento ottico dei caratteri permette all’utente di poter utilizzare tutte le funzioni tramite l’uso di un telecomando vocale attraverso il quale viene notevolmente facilitata l’attivazione di un microfono con un tasto speciale facilmente riconoscibile al tatto. La tecnologia intelligente di cui è dotato è in grado di garantire importanti funzioni essendo predisposto per ascoltare, capire ed eseguire i comandi e rispondere erogando i servizi e i contenuti digitali richiesti. Sono tanti i servizi vocali contenuti da Speaky facile, tra i quali segnaliamo: cercare e scaricare migliaia di libri, ascoltarli facilmente utilizzando segnalibri personali, leggere e archiviare i principali quotidiani italiani, guardare/ascoltare, registrare e rivedere i canali e i programmi della televisione, scrivere, inviare, leggere, archiviare e gestire e-mail e relativi allegati, disporre di una lente di ingrandimento per lo schermo del computer per ingrandire una qualsiasi area fino a sedici volte e gestire contrasti e inversione di colore.